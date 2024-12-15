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Kırklareli'nde Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Denetimi

Kırklareli'nde Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Denetimi
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Kırklareli'nde gerçekleştirilen denetimlerde, araç trafiğine kapalı caddelerde motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine uyarılar yapıldı. Belediye Başkanı Derya Bulut, denetimlere katılarak yayaların güvenliğinin önemine vurgu yaptı.

Kırklareli'nde araç trafiğine kapalı caddelerde motosiklet ve elektrikli bisiklet denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde motosiklet ve elektrikli bisikletleri kontrol etti.

Ekipler, denetimlerde sürücülere uyarıda bulundu.

Belediye Başkanı Derya Bulut da denetime katılarak ekiplerden bilgi aldı.

Bulut, burada yaptığı açıklamada, motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerinden trafiğe kapalı caddeleri kullanmamalarını istedi.

Yayaların can güvenliğinin ön planda tutulması gerektiğini ifade eden Bulut, denetimde bulunan ekiplere kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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