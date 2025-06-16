Kırklareli'nde motosiklet tutkunları öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı

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Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen motosiklet tutkunları, "1000 Motorcu, 1000 Çocuk Projesi" kapsamında Kırklareli'nde dezavantajlı öğrencilere hediyeler verdi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen motosiklet tutkunları, "1000 Motorcu, 1000 Çocuk Projesi" kapsamında Kırklareli'nde dezavantajlı öğrencilere hediyeler verdi.

İstanbul başta olmak üzere çeşitli kentlerden gelen 55 motosikletli, Kırklareli merkezdeki Kırkşehitler İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Grup üyeleri, çocuklara motosikletleri tanıttıktan sonra yaratıcı drama atölyesi düzenleyerek beden dili, hayal gücü ve grup etkileşimi konularında bilgi verdi.

Etkinlik kapsamında 124 öğrenciye eğitim destek paketi, kırtasiye malzemesi, oyuncak, ayakkabı ve çanta hediye edildi.

Proje Koordinatörü İlker Kül, gazetecilere yaptığı açıklamada,"1000 Motorcu, 1000 Çocuk Projesi"ni 9 yıl önce kişisel girişim olarak başlattığını söyledi.

Bugüne kadar 9 bin 600 öğrenciye ulaştıklarını belirten Kül, farklı motosiklet gruplarının desteğiyle daha fazla çocuğa yardım ulaştırdıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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