Kırklareli'nde Motosiklet-Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı
Kırklareli'nde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Kırklareli'nde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
S.Ç, idaresindeki 39 ABM 339 plakalı otomobille, T.A, yönetimindeki 39 ADM 793 motosiklet Kırklareli-İstanbul kara yolunun Kolej mevkisinde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü T.A, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel