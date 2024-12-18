Kırklareli'nde Motosiklet Denetimleri Sürüyor
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü, 11 ayda 4 bin 148 motosiklet sürücüsünü denetleyerek kural ihlali yapanlara ceza uyguladı. Bazı motosikletler trafikten men edildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Kırklareli'nde polis ekiplerince, motosikletlere yönelik denetimler sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube şubesi ekipleri 11 ayda 4 bin 148 motosiklet sürücüsünü denetledi.
Denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Eksikleri bulunan bazı motosikletler ise trafikten men edildi.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel