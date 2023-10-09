Kırklareli'nde motosiklet denetiminde 118 sürücüye ceza
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yapılan motosiklet denetiminde 118 sürücüye cezai işlem uygulandı. Belgeleri eksik olan sürücülere ceza kesilirken, 16 motosiklet trafikten men edildi.
Kırklareli'nde trafik ekiplerince yapılan motosiklet denetiminde 118 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde motosiklet denetimi yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleşen denetimde 215 motosiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi.
Belgeleri eksik olan 118 sürücüye ceza uygulanırken, 16 motosiklet trafikten men edildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel