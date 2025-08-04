Kırklareli'nde Motosiklet Denetimi: Trafiğe Kapalı Alanlarda Cezai İşlem

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Kırklareli'nde zabıta ve polis ekipleri, trafiğe kapalı alanlarda motosiklet denetimi yaparak, yaya güvenliği ve kent düzenini sağlamak amacıyla araç kullanan sürücülere cezai işlemler uyguladı.

Kırklareli'nde zabıta ve polis ekiplerince trafiğe kapalı alanlarda motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet ve İstasyon caddelerinde denetim yapıldığı belirtildi.

Yaya güvenliği ve kent düzeni açısından trafiğe kapalı alanlarda araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulandığı ifade edilen açıklamada, denetimlerin titizlikle ve kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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