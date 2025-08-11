Kırklareli'nde Motosiklet Denetimi: 71 Sürücüye Ceza

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan motosiklet denetiminde, 1751 sürücünün belgeleri kontrol edildi ve kask takmayan 71 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde bir çok bölgede denetim yaptı.

Denetimde motosiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi.

1751 sürücünün denetlendiği uygulamada kask kullanmayan 71 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
