Kırklareli'nde Mısır Kök Kurdu Zararlısıyla Mücadele Başlatıldı

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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Vize ilçesindeki mısır ekili alanlarda batı mısır kök kurdu zararlısına karşı feromon tuzağı kurulumuna başladı. Müdür Gökhan Karaca, zararlının mısır ve tahıl ürünlerine zarar verebileceğini belirtti.

Kırklareli'nde mısır ekili alanlarda batı mısır kök kurdu zararlısı ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Vize ilçesinde mısır ekiliş alanlarında feromon tuzağı kurulum işlemleri gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, batı mısır kök kurdu olarak bilinen zararlının özellikle mısır ve diğer tahıl ürünlerinde hasara neden olabileceğini kaydetti.

Larvaların genellikle bitkinin gövdesinde tüneller açarak verimi düşürdüğünü aktaran Karaca, teknik personellerin bölgede çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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