Kırklareli'nde misafir edilen Kırım Tatar Türklerine Dupnisa Mağarası gezdirildi

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'de misafir edilen Kırım Tatar ve Ahıska Türkleri, Kırklareli'ndeki Dupnisa Mağarası'nı gezdi.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla savaş bölgesinden tahliye edilerek 3 Mart'ta Kırklareli'ne getirilen aileler için etkinlik düzenlendi.

Otobüslerle Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyüne getirilen aileler, buradaki Dupnisa Mağarası'nı gezdi.

Aileler daha sonra ormanda piknik yaptı, çocuklar ise ormanda çeşitli oyunlar oynayarak vakit geçirdi.

İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Temelci, AA muhabirine, Ukrayna'dan getirilen Kırım Tatar ve Ahıska Türkü ailelerin yaşadıkları acıları unutmaları amacıyla bu tür organizasyonlar düzenlediklerini ifade etti.

Etkinliğin çok güzel geçtiğini dile getiren Temelci, özellikle çocukların çok mutlu olduğunu kaydetti.