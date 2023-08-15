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Kırklareli'nde minibüs ile hafif ticari araç çarpışması: 3 yaralı

Güncel Haberler

Kırklareli'nde Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kırklareli'nde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde 39 S 1250 plakalı Recep Ali Çelik idaresindeki minibüs ile 39 AAZ 619 plakalı Musa Kızmaz idaresindeki otomobil çapıştı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs yan yattı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan 1 yolcu yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 3 kişi Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Lüleburgaz Kırklareli İtfaiye Güncel Haberler

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