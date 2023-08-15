Kırklareli'nde minibüs ile hafif ticari araç çarpışması: 3 yaralı

Kırklareli'nde Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.