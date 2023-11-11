Kırklareli'nde "Milli Ağaçlandırma Gününde" 25 bin fidan Kırklareli'nde "Milli Ağaçlandırma Gününde"25 bin fidan ekildi.

Kırklareli'nde 'Milli Ağaçlandırma Gününde' 25 bin fidan

Kırklareli'nde "Milli Ağaçlandırma Gününde" 25 bin fidan

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde "Milli Ağaçlandırma Gününde"25 bin fidan ekildi.

Kırklareli'nde "Milli Ağaçlandırma Günü" çerçevesinde Karahamza köyünde tören düzenlendi. Vali Birol Ekici, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrencilerin katıldığı tören de 25 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Törende konuşan Vali Ekici, ülkede milyonlarca fidanın ekildiği ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarında dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.