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Kırklareli'nde midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

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Kırklareli'nde midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Serenay S'nin kullandığı otomobil, Fatih Caddesi'nde, Coşkun E. yönetimindeki yolcu midibüsüyle çarpıştı.

Kazada devrilen midibüsün sürücüsü ve 4 yolcu ile Serenay S. ve yanındaki kişi yaralandı.

Yaralı 7 kişi, Babaeski Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Fatih Güncel Haberler

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