Kırklareli'nde midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı Güncel Haberler Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Serenay S'nin kullandığı otomobil, Fatih Caddesi'nde, Coşkun E. yönetimindeki yolcu midibüsüyle çarpıştı. Kazada devrilen midibüsün sürücüsü ve 4 yolcu ile Serenay S. ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralı 7 kişi, Babaeski Devlet Hastanesine götürüldü. Kaynak: AA / Güncel Kırklareli Fatih Güncel Haberler

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