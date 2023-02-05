Kırklareli'nde midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ali Aydın yönetimindeki 59 FJ 350 plakalı midibüs ile Kahraman Karasu idaresindeki 39 NZ 088 plakalı hafif ticari araç Ayvalı köyü yakınlarında çarpıştı. Kazada araçta sıkışan Karasu, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralanan Karasu ile Aydın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. Kaza nedeniyle tek şeridi kapanan yol, kazaya karışan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kaynak: AA / Güncel Lüleburgaz Kırklareli Tragger Güncel Haberler

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