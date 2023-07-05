Kırklareli'nde MİDAS Projesi toplantısı gerçekleştirildi

Kırklareli'nde Mülki İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması (MİDAS) Projesi toplantısı valilik binasında yapıldı. Vali Birol Ekici başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, proje kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirildi. Vali Ekici ayrıca LGS'de başarılı olan öğrencileri tebrik etti.