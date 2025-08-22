Kırklareli'nde Mezbahalar Hijyen ve Hayvan Refahı Açısından Denetlendi

Kırklareli'nde Mezbahalar Hijyen ve Hayvan Refahı Açısından Denetlendi
Kırklareli'nde gerçekleştirilen denetimlerde mezbahaların hijyen, hayvan refahı ve teknik yapısı incelendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, sağlıklı gıda zincirini korumak için denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Denetimlerde mezbahaların teknik yapısı, personel hijyeni, kesim salonları, sakatat bölümleri ve soğuk hava depoları incelendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, izlenebilir ve sağlıklı gıda zincirini oluşturmak amacıyla denetimlerin sürdüğünü belirtti. Vatandaşların güvenilir et ürünlerine ulaşması için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Karaca, denetimlerde özellikle hayvan refahı ve hijyen standartlarının titizlikle kontrol edildiğini ifade etti.

Karaca, sağlıklı gıda üretiminde herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için mezbahaların sürekli olarak izlenip yönlendirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
