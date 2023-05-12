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Kırklareli'nde metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nde metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Kırklareli'nde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'nde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akalar Mahallesi Namazgah Caddesi'nde, iki katlı metruk binadan duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

112 Acil Çağrı Kırklareli İtfaiye Güncel Haberler

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