Kırklareli'nde Metruk Bina Çöktü
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Kırklareli'nde Yayla Mahallesi Namazgah Caddesi'ndeki 2 katlı metruk bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aramalarda herhangi bir canlıya rastlanmadı.
Kırklareli'nde 2 katlı metruk binada çökme meydana geldi.
Yayla Mahallesi Namazgah Caddesi'ndeki metruk bina henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, çöken binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Binanın içerisinde bir kişinin olduğunun belirtilmesi üzerine ekipler termal cihazlarla bir süre arama yaptı. Aramada herhangi bir canlıya rastlanmadı.
Binanın enkazı iş makinesiyle kaldırıldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel