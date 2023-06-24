Kırklareli'nde Metruk Bina Çöktü

Kırklareli'nde Yayla Mahallesi Namazgah Caddesi'ndeki 2 katlı metruk bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aramalarda herhangi bir canlıya rastlanmadı.