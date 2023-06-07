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Kırklareli'nde Mayıs Ayında 123 Araç Trafikten Men Edildi

Kırklareli'nde Mayıs Ayında 123 Araç Trafikten Men Edildi

Güncel Haberler

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafik denetimlerini sürdürüyor. Jandarma ekipleri, 1-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 28 bin 400 araç ve sürücülerin belgelerini kontrol etti. Denetimlerde çeşitli kusurlar nedeniyle 123 araç trafikten men edildi. 394 sürücü sürücüye idari para cezası uygulanırken, 18 sürücünün ise sürücü belgelerine geçici süreyle el konuldu.

Kırklareli'nde trafik denetimlerinde mayıs ayında 123 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafik denetimlerini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, 1-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 28 bin 400 araç ve sürücülerin belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde çeşitli kusurlar nedeniyle 123 araç trafikten men edildi.

394 sürücü sürücüye idari para cezası uygulanırken, 18 sürücünün ise sürücü belgelerine geçici süreyle el konuldu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Kırklareli Jandarma Tragger Güncel Haberler

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