Kırklareli'nde Mayıs Ayı İtibarıyla Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 170 Bin 872'ye Ulaştı

Kırklareli'nde Mayıs ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 170 bin 872'ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre, kentteki taşıtların 73 bin 909'unu otomobil, 2 bin 874'ünü minibüs, 1799'unu otobüs, 19 bin 679'unu kamyonet, 4 bin 765'ini kamyon, 44 bin 742'sini motosiklet, 22 bin 647'sini traktör ve 457'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında kentte 3 bin 674 aracın devri yapıldı. En çok devir işlemi otomobillerde, en az ise özel amaçlı taşıtlarda gerçekleşti.