Kırklareli'nde masa başı afet ve acil tatbikatı yapıldı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği önce mor kod, ardından turkuaz kod uyarısı verildi.

Anons sistemi üzerinden yapılan uyarının ardından hastane olay yönetim ekibi toplandı.

Ekip, senaryoya uygun olarak kriz yönetimini gerçekleştirdi.

Genel tarım sayımı devam ediyor

Pınarhisar ilçesinde tarım sayım çalışmaları sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yürütülen 2025 Yılı Genel Tarım Sayımı çalışmaları veri toplama süreci devam ediyor.

Üreticilerden toplanan veriler kayıt sistemine işleniyor.

Giyim üretiminde temel işlemler kursu açılacak

Kırklareli'nde giyim üretiminde temel işlemler kursu açılacak.

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Kursun 23 Eylül - 27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde alındığı aktarıldı.