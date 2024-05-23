Kırklareli'nde Kuvvetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kırklareli'nde yaklaşık 40 dakika süren kuvvetli sağanak sonucunda metrekareye 20 kilogram yağış düştü. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu ve Kırklareli Belediyesi ekipleri bu bölgelerde çalışma yaptı. Hava sıcaklığının 19 derece olduğu kentte sağanak yağışın yarına kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kırklareli'nde kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Yaklaşık 40 dakika etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye 20 kilogram yağış düştü.
Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Kırklareli Belediyesi ekipleri, su birikintisi olan bölgelerde çalışma yaptı.
Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla yarına dek sürmesi bekleniyor.