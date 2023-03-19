Kırklareli'nde kurum personellerine trafik güvenliği eğitimi verildi

Kırklareli'nde infaz koruma memurları ile 112 Acil Sağlık personellerine trafik güvenliği eğitimi verildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, trafik güvenliği eğitimlerini sürdürüyor.

Eğitim, Merkez ilçe 112 Acil Sağlık personeli ve Pınarhisar Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memurlarına, kurumlara ait araçların karıştığı kazalar ile bu kazalardan kaynaklı olası can kaybı ve yaralanmaların azaltılması amacıyla gerçekleştirildi.

Eğitimde kurum personellerine yorgun ve uykusuz araç kullanma, güvenli ve defansif sürüş, aşırı ve uygun olmayan hız, emniyet kemeri kullanımı, agresif sürücü davranışları ve geçiş üstünlüğü konularında bilgiler verildi.