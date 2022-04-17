KIRKLARELİ - Kurtların saldırdığı 15 koyun telef oldu - Haberler

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KIRKLARELİ - Kurtların saldırdığı 15 koyun telef oldu

AA - Ufuk Ertop - Güncel
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Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan 15 koyun telef oldu, 2'si yaralandı.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan 15 koyun telef oldu, 2'si yaralandı.

İlçede küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali İhsan Hırçın'ın ağılına kurt girdi.

Kurtların saldırısı sonucu 50 küçükbaş hayvan ağılın çitlerini devirip dışarıya çıktı.

Sabah saatlerinde sürünün dışarıda olduğunu fark eden besici, koyunlarının bir kısmının telef olduğunu gördü.

Bölgede araştırma yapan Hırçın, 15 koyununun telef olduğunu, 2'sinin yaralandığını tespit etti.

Yaralı koyunlar veteriner tarafından tedavi edildi.

Hırçın, AA muhabirine, koyunlarını dün merada otlatıp gece evinin bahçesindeki ağıla koyduğunu söyledi.

Sabah ağılın kapısını açık gördüğünde çok korktuğunu ifade eden Hırçın, "Koyunları aramaya çıktım. Meraya, koyunları otlattığımız bölgeye gittim. Baktım yol kenarlarında bir sağda, bir solda koyunların ölüsünü gördüm." diye konuştu.

Hırçın, yetkililerden destek beklediğini kaydetti.

KIRKLARELİ - Kurtların saldırdığı 15 koyun telef oldu

KIRKLARELİ - Kurtların saldırdığı 15 koyun telef oldu

KIRKLARELİ - Kurtların saldırdığı 15 koyun telef oldu

KIRKLARELİ - Kurtların saldırdığı 15 koyun telef oldu

KIRKLARELİ - Kurtların saldırdığı 15 koyun telef oldu

KIRKLARELİ - Kurtların saldırdığı 15 koyun telef oldu

AA / Ufuk Ertop - Güncel

Güncel, Haberler

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