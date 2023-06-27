Kırklareli'nde Kurban Bayramı arifesinde kurbanlık hayvanlar alıcısını bekliyor. Besiciler, özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını Kırklareli'nde belirlenen satış noktalarında satıyor. Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar, hayvanların sağlık durumunu titizlikle inceledikten sonra fiyat için sıkı bir pazarlığa giriyor.

Kırklareli'nde kurbanlıklar alıcısını bekliyor

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde Kurban Bayramı arifesinde kurbanlık hayvanlar alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı çerçevesinde Kırklareli'nde canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor. Besiciler, özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını Kırklareli'nde belirlenen satış noktalarında satıyor. Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar, hayvanların sağlık durumunu titizlikle inceledikten sonra fiyat için sıkı bir pazarlığa giriyor.

Ara ara hayvan pazarında durgunluğun yaşandığını söyleyen Gürol Filiz, "Şuanda kalabalık var, akşamüstü sonuca bakacağız. Herkesin gönlüne göre olsun" dedi.

20 hayvanla pazara gelen Fahrettin Kaplıca, "Şuanda satışlar güzel sabahtan beri 5-6 adet sattık. Fiyatlarda uygun kilosu 130, 135 olarak değerlendiriliyor. 20 hayvanla pazara geldi, 7 bin 500, 8 bin gibi fiyat aralığında satılıyor. Hepsini satacağız inşallah" diye konuştu.