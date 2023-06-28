Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı sebebiyle kesim ve satış alanlarını denetliyor. Hijyen kuralları ve hayvan sağlığı kontrol ediliyor.

Kırklareli'nde kurban kesim ve satış alanları denetlendi

KIRKLARELİ - Kurban Bayramı sebebiyle Kırklareli'nde kesim ve satış alanları İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetleniyor.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı sebebiyle kesim ve satış alanlarını denetliyor. 12 tesiste denetimde bulunan ekipler kesim alanlarında hijyen kurallarını kontrol etti.

Daha sonra hayvanlarda bir hastalık var mı diye kontrol yapan ekipler küpe ve evraklarını kontrol etti.