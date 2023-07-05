Kırklareli'nde Kurban Bayramı tatilinde 83 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri, Kurban Bayramı tatili süresince meydana gelen olaylara müdahale etti ve çeşitli suçlardan 83 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirdi. Ayrıca yapılan denetimlerde aranma kaydı bulunan 26 şüpheli yakalandı.
Kırklareli'nde jandarma ekipleri Kurban Bayramı tatilinde 83 şüpheli hakkında adli işlem yaptı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 24 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde meydana gelen 77 olaya müdahale edildi. Çeşitli suçlardan 83 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 100'ü aydınlatıldı.
Ayrıca jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 26 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel