Kırklareli'nde Kurban Bayramı tatilinde 83 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri, Kurban Bayramı tatili süresince meydana gelen olaylara müdahale etti ve çeşitli suçlardan 83 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirdi. Ayrıca yapılan denetimlerde aranma kaydı bulunan 26 şüpheli yakalandı.