Kırklareli'nde Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Kırklareli'nde Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi
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Kırklareli'nde düzenlenen Kurban Bayramı bayramlaşma programında Vali Uğur Turan, birlik ve dayanışmanın önemini vurguladı. Bayramların yardımlaşmanın bereketi olduğunu belirten Turan, milletin mazlum coğrafyalara olan desteğini dile getirdi.

Kırklareli'nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Uğur Turan, Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen programda, bayramların yardımlaşmanın bereketi, dayanışmanın belirleyeni, hatırlamanın ve gönül almanın bedesteni olduğunu söyledi.

Bayramlarda kırgınlıkların ve küskünlüklerin bir kenara bırakılması gerektiğini ifade eden Turan, bayram günlerinin umudun, birliğin ve dayanışmanın yoğun olduğu önemli günler olduğunu vurguladı.

Bayramlarda tek ses ve yürek olunması gerektiğini ifade eden Turan, "Besmeleyle kestiğimiz her kurban, sıkılan her el, uzatılan her ikram, hasret akşamlarından sonra şafakla doğan her vuslat birliğimizin harcı, dirliğimizin haysiyetidir. Kurban Allah'a manen yaklaşmanın, ruhen yakınlaşmanın bir fırsatıdır. Birbirimize daha yakın durmanın dayanışma ve yardımlaşmanın simgesidir." diye konuştu.

Kesilen kurbanların hayır getirmesi dileğinde bulunan Turan, bu önemli günlerde milletçe birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini dile getirdi.

Gönül coğrafyasında yaşayanların bayramını tebrik ettiğini aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Mazlum coğrafyaları, mağdur coğrafyaları unutmuyoruz. Kıymetli Cumhurbaşkanımızın büyük liderliğinde, yeni ve büyük Türkiye Yüzyılında, büyük Türkiye olarak ve necip Türk milleti olarak Allah'a hamdolsun alemi İslam'ın sancağını, bayrağımızı dalgalandıran, bu uğurda ölmeye ant içen nice gönüllü ve yürekli dostlar olarak mazlum coğrafya ve mağdur coğrafyadaki kardeşlerimize sesleniyorum, asla yalnız değilsiniz, hiç olmadınız. Nerede ah dileyen, nerede mazlum ve boynu bükük varsa bilsinler ki büyük Türk milleti burada, fertleri burada, biz buradayız evelallah Allah'ın izniyle."

Törene, AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdür vekili Mutlu Bucurgat, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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