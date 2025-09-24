Haberler

Kırklareli'nde Kuraklık Göletleri Kuruttu

Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Taşlık Göleti, kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle kurudu. Aşırı sıcaklık ve yağış eksikliği, bölgedeki göletlerde çatlaklar oluşturdu ve hayvanların sulama ihtiyacını olumsuz etkiledi.

Kırklareli'ndeki Taşlık Göleti, kuraklık nedeniyle susuz kaldı.

Vize ilçesinin Balkaya köyünde merada otlayan hayvanların sulaması için kullanılan göletin su seviyesi, yaz başından itibaren aşırı sıcaklık nedeniyle düşmeye başladı.

Bölgenin yağış almaması ve aşırı sıcaklık nedeniyle göl kurudu. Gölette ise çatlaklar oluştu.

Daha önce de Babaeski ilçesinde aşırı sıcaklık nedeniyle kuruyan Müsellim Göleti'nde balıklar telef olmuştu. Aynı bölgede Oruçlu Göleti de kuruma noktasına gelmişti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
