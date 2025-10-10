Kırklareli'nde Kuraklığa Dayanıklı Kaba Yem Tohumu Dağıtımı Yapıldı

Kırklareli'nde 74 çiftçiye, kuraklığa dayanıklı ve yüzde 50 hibe destekli Macar fiğ, yem bezelyesi ve süt otu tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan "Kaliteli Kaba Yem Üretiminin Artırılması ve Çeşitlendirilmesi" Projesi kapsamında kaba yem tohumu dağıtım töreni yapıldı.

Vali Uğur Turan, törende iklim değişikliği nedeniyle tarım ve hayvancılığın risk altında bulunduğunu belirtti.

Proje kapsamında gerçekleştirilen kaba yem tohumları dağıtımı ile sadece tohumların toprakla kavuşmayacağını dile getiren Turan, aynı zamanda hayvancılığın geleceğine güçlü bir adım atılacağını kaydetti.

Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeten ender ülkelerden biri konumunda bulunduğunu ifade eden Turan, hayvancılığın 17 milyon büyükbaş ve 50 milyon küçükbaş varlığıyla ekonominin bel kemiği olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılığın kırsal kalkınmanın ve istihdamın lokomotifi konumunda bulunduğunu vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Kaba yem olmadan süt veriminin düşeceğini, et kalitesinin azalacağını, hayvan hastalıklarının da artabileceğini benden çok daha iyi biliyorsunuz. Bugün burada dağıttığımız Macar fiğ, yem bezelyesi ve süt otu tohumları tam da bu soruna çare olacak. Bu tohumlar kuraklığa dayanıklı ve dekar başına 5 ila 7 ton verim sunacak kalitede. Böylelikle kaba yem üretimimizi arttıracağız, hayvancılığımızı da daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız."

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da iklim değişikliği baz alınarak hazırlanan projenin çok değerli olduğunu kaydetti.

Son 2 yıldır su kaynaklarında ciddi azalma olduğunu hatırlatan Sarıçam, suya sahip çıkılması gerektiğine işaret etti.

Daha az su ile daha çok verim elde edilebilecek yem bitkileri üretimine ihtiyaç duyulduğunu anlatan Sarıçam, "Özellikle kışlık bitkiler ile yem bitkisini çok önemsiyoruz. Malumunuz artık yaz aylarındaki kuraklık, su sıkıntısı, barajların istediğimiz doluluk oranına gelmemesi ve hatta yer altı sularının çekilmesi tarım ve hayvancılığı olumsuz etkiliyor." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da Kırklareli'nin bitkisel üretim ve hayvancılık alanında önemli bir il olduğunu ifade etti.

Kentte 150 bin büyükbaş hayvan varlığının bulunduğunu anımsatan Karaca, "Son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle su kısıtı yaşıyoruz. Yazın silajlık mısıra alternatif daha az su tüketecek yem bitkilerine ve ayrıca kışlık yem bitkilerini arttırmak istiyoruz." dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş ise meclis olarak tarım ve hayvancılığın korunması, gelişmesi ve daha iyi seviyeye ulaşması için "Kaliteli Kaba Yem Üretiminin Artırılması ve Çeşitlendirilmesi" projesine destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törende, 2 bin 480 dekar alanda üretimi sağlanacak 21 bin 675 kilogram Macar fiğ, yem bezelyesi ve süt otu tohumu üreticilere teslim edildi.