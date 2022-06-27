Kırklareli'nde Kur'an kursuna katılan çocuklar camiden sonra spor salonuna götürülecek Kırklareli'nde Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonuyla camilerde yaz Kur'an kursları açıldı. Kırklareli'nde Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonuyla camilerde yaz Kur'an kursları açıldı. Ahmet Cevdet Paşa Camisi'nde düzenlenen kurs açılış törenine, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Müftü Yusuf Eviş, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Ergin katıldı. Tören Kur'an tilaveti ile başladı. Ekici, yaptığı konuşmada, yaz Kur'an kurslarının hayırlı olmasını temenni etti. Çocukların yaz tatillerinde de öğrenmeyi bırakmaması gerektiğini ifade eden Ekici, camilerin yaz boyunca çocuk sesleriyle yankılanacağını kaydetti. Kur'an-ı Kerim'in ilk emrinin "oku" olduğunu anımsatan Ekici, "Örgün eğitimin sonlandığı bu dönemden sonra çocuklarımızın camilerimizde iyi bir eğitime tabi tutulacaklar. Çocuklarımızın camideki Kur'an eğitimlerinden sonra Gençlik Merkezlerine götürülerek spor yapmaları sağlanacak." diye konuştu. Daha sonra çocuklar tarafından şiirler okundu. AA / Ufuk Ertop - Güncel Diyanet İşleri Başkanlığı Ahmet Cevdet Kırklareli gençlik Güncel Haberler

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