Kırklareli'nde Kültürel Değerler Sergilendi

Kırklareli'nde Kültürel Değerler Sergilendi
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Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen sergide, kentin arkeolojik ve kültürel değerleri seramik, kıyafet ve dokuma ürünleri ile tanıtıldı. Sergide 8 bin 200 yıl önceki köy yaşamını yansıtan eserler ve özel dokumalar yer aldı.

Kırklareli'nin arkeolojik ve kültürel değerlerinin yansıtıldığı seramik, kıyafet ve dokuma ürünleri sergisi açıldı.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünce, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında gerçekleştirilen sergide, kentin önemli kültürel simgelerinden olan ve gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutan Poyralı dokuması, Osmanlı döneminde formülünün casusluk faaliyetleriyle elde edilip Avrupa'ya götürülmesi nedeniyle "efsane renk" olarak da bilinen Edirne kırmızısından yapılan kıyafetler, 8 bin 200 yıl önceki köy yaşamının izlerini taşıyan arkeolojik kazılardan elde edilen figürlerin yer aldığı seramik ürünler sergilendi.

Sergide, yıl boyunca çalışmalarda yapılan yaklaşık 150 eser bulunuyor.

Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, açılış töreninde, Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kentin kültürel değerlerini tanıtan ve geleceğe yansıtan birbirinden güzel çalışmalar yapıldığını söyledi.

Yurt içi ve dışından Kırklareli'ne gelen misafirlere ilk olarak Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yapılan eserleri gösterdiklerini ifade eden Tuncer, "Misafirlerimize Poyralı dokumamızı gösteririz, seramik atölyemizi, Aşağıpınar serilerimizi, diktiğimiz kaftanları gösteririz. Bunları gururla tanıtıyoruz. Kırklareli'ni Olgunlaşma Enstitüsü ile tanıttık hep." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun da enstitüde yapılan çalışmalarla hem Türkiye'nin hem de dünyanın her köşesinde sergiler açıp var olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Bulgaristan'dan İspanya'ya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar pek çok ülkede Türkiye'yi temsil ederek Kırklareli'nin kültürel değerlerini tanıttıklarını anlatan Özefsun, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Tuncer ile beraberindekiler, sergiyi gezerek ürünleri inceledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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