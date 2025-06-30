Kırklareli'nde Koruyucu Aile Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Kırklareli'nde Koruyucu Aile Günü Etkinlikleri Düzenlendi
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Kırklareli'nde 'Koruyucu Aile Günü' kapsamında yürüyüş ve şenlik düzenlendi. Etkinlikte Kırklareli Valisi Uğur Turan, koruyucu aileleri tebrik etti ve her çocuğun aile ortamında büyümesi gerektiğini vurguladı.

Kırklareli'nde "Koruyucu Aile Günü" kapsamında yürüyüş ve şenlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşi Nihal Turan, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, kurum müdürleri ve koruyucu aileler katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen yürüyüş, kurum bahçesinde sona erdi.

Vali Turan, burada yaptığı konuşmada, koruyucu aileleri gösterdikleri özveriden dolayı tebrik etti.

Koruyucu aile kavramını oluşturan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerine teşekkür eden Turan, her çocuğun aile ortamında büyümesi, aile sevgisini, şefkatini, mutluğunu görmesi gerektiğini ifade etti.

Özbaş da Koruyucu Aile Günü'nün kutlu olmasını dileyerek, devletin koruması altındaki çocuklara kucak açtığı için koruyucu ailelere teşekkür etti.

Programda koruma altındaki çocuklar şiir okuyup yarışmalara katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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