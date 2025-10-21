Kırklareli'nde "Kore Günü" etkinliği düzenlendi
Kırklareli Valisi Uğur Turan, "Kore Günü" etkinliğine katıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kore Savaşına gönderilişinin 75'inci yıl dönümü dolayısıyla 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca program düzenlendi.
Turan, programda gazilerle sohbet edip, Kore Savaşı'nın şehit ve gazilerin mücadelesi ile kazanıldığını belirtti.
Etkinlikle 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı konser verdi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel