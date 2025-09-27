Haberler

Kırklareli'nde Kolluk Gözetim Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığında Kolluk Gözetim Komisyonu İş ve İşlemleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıya ilgili kurum müdürleri de katıldı ve çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kırklareli'nde Kolluk Gözetim Komisyonu İş ve İşlemleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Ardından ilgili kurum müdürlerince yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Toplantıda, Vali Yardımcısı Yusuf Güler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster ve İl İdare Kurulu Müdürü Yılmaz Aktaş yer aldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
