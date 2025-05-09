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Kırklareli'nde Kişisel Kalite ve İnovasyon Konferansı Düzenlendi

Kırklareli'nde Kişisel Kalite ve İnovasyon Konferansı Düzenlendi
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Kırklareli'nde düzenlenen 'Kişisel Kalite, Kurumsal Verimlilik ve İnovasyon' konferansında Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, kişisel kalitenin önemini vurguladı ve kurumların başarısını artırmadaki rolünü açıkladı.

Kırklareli'nde "Kişisel Kalite, Kurumsal Verimlilik ve İnovasyon" konferansı gerçekleştirildi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, bir otelin toplantı salonunda düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, kişisel kalitenin, bireyin işine duyduğu saygı, sürekli öğrenme arzusu ve sorumluluk bilinci olduğunu söyledi.

Bu niteliklerin çalışanların verimliliğini artırarak kurumların başarısına katkı sağladığını ifade eden Ilık, "Kurumsal verimlilik ise sadece daha çok çalışmak değil, daha akıllıca çalışmaktır. Zamanı ve kaynakları etkin kullanmak, süreçleri optimize etmek anlamına gelir. İnovasyon, yeni fikirlerin hayata geçirilmesi, süreçlerin iyileştirilmesi ve değişime açık olunmasıdır. Bu, kurumların rekabet avantajı elde etmesini sağlar. Bu kavramların birbiriyle ilişkisi ise kişisel kalite kurumsal verimliliği artırır, bu verimlilik ise inovasyonu doğurur. Zincirin her halkası, diğerine hayat verir." diye konuştu.

Ilık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), bu alanlarda çeşitli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Ardından eğitimci ve yazar Münir Arıkan tarafından iş insanlarına kişisel kalite, kurumsal verimlilik ve inovasyon konularında bilgi verdi.

Konferansa Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile kurum müdürleri ve iş insanları katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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