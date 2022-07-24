Kırklareli'nde kısa kısa Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Akandere mevkiinde bir tarladan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Eski okul binasından hırsızlık Lüleburgaz'da eski okul binasından hırsızlık yapan iki şüpheli gözaltına alındı. Emirali köyünde eski okul binasının kapısının açık olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu ilçe jandarma komutanlığı ekiplerinde bildirdi. Ekipler yaptığı incelemede, demir kalorifer peteklerinin çalındığı belirledi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden N.S ve S.K gözaltına alındı. Olayla ilgili çalışma sürüyor. AA / Çınar Türkmen - Güncel Lüleburgaz İtfaiye Güncel Haberler

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