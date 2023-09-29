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Kırklareli'nde kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler dron ile tespit edildi

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dron ile yapılan trafik denetiminde kural ihlali yapan 9 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dron ile yapılan trafik denetiminde kural ihlali yapan 9 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kavşaklarda trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimde 9 sürücünün kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlendi.

Sürücülere idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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