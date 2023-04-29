KIRKLARELİ'NDE KİMYA VE ATIK TESİSİNDE YANGIN

IRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kimya ve entegre tesisinde yangın çıktı. Kazan dairesinde çıktığı belirtilen yangın 3 saat süren yoğun çalışmanın ardından söndürüldü. Evrensekiz beldesinde bulunan bir kimya ve entegre tesisinde bu sabah iddiaya göre kazan dairesinde yangın çıktı. Atık yağ kazanında parlama meydana gelmesiyle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangında tesisin bir bölümü yanarak kullanılmaz hale geldi. Kırklareli Valisi Birol Ekici ve Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile birlikte tesise gelerek yangın hakkında bilgi aldı. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel