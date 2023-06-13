Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı
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Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı.
Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kesinleşmiş 13 yıl 7 ay 18 gün hapis cezası bulunan M.T. ile 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.K'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel