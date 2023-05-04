Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Kırklareli'nde kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "Uyuşturucu veya

uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan E.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan E.Ö. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.