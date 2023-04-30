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Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Kırklareli'nde kesinleşmiş 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kırklareli'nde kesinleşmiş 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bina eklentileri içinde muhafaza altına alının eşya hakkında hırsızlık??????? suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bademlik Mahallesi Eriklice Caddesi'nde yakalanan M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.S, daha sonra cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Güncel Haberler

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