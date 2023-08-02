Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 hükümlü yakalandı
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Kırklareli'nde yapılan UYAP araması sonucunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü asayiş şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 22 hükümlü gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlülerden 17'si cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü asayiş şubesi ekipleri, 24-31 temmuz tarihlerinde UYAP araması olan şüphelilere yönelik denetimlerde bulundu.
Denetimlerde 22 hükümlü gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüden 17'si cezaevine götürüldü. Diğer hükümlüler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel