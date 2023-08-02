Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 hükümlü yakalandı

Kırklareli'nde yapılan UYAP araması sonucunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü asayiş şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 22 hükümlü gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlülerden 17'si cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.