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Kırklareli'nde kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başladı

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Kırklareli'nde yaklaşık 40 saat önce kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesin Nihat Kurnaz 40 saat önce evinden ayrıldı. Kurnaz'dan haber alamayan ailesi durumu 112'ye ihbar etti. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Kırklareli'nde kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başladı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde yaklaşık 40 saat önce kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesin Nihat Kurnaz 40 saat önce evinden ayrıldı. Kurnaz'dan haber alamayan ailesi durumu 112'ye ihbar etti. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Güncel

Kırklareli Demirköy İğneada Güncel Haberler

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