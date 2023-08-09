Kırklareli'nde kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başladı

Kırklareli'nde yaklaşık 40 saat önce kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesin Nihat Kurnaz 40 saat önce evinden ayrıldı. Kurnaz'dan haber alamayan ailesi durumu 112'ye ihbar etti. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.