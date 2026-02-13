Haberler

Kırklareli'nde Karla Mücadele Trafik Tedbirleri Toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda kış tedbirleri üzerine görüşmeler yapıldı. Vali Uğur Turan, kış şartlarına karşı alınan tedbirleri ve sürücülerden beklenen zorunlu ekipmanlar hakkında bilgi verdi.

Kırklareli'nde Karla Mücadele Trafik Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda kurumlar tarafından alınan kış tedbirleri görüşüldü.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde özveriyle görev yapan İl Özel İdaresi ve Karayolları 15. Şubesi personeline teşekkür eden Turan, sürücülerin araçlarında kış lastiği, patinaj zinciri, takoz ve çekme halatı gibi zorunlu ekipmanları bulundurmalarını istedi.

Turan, kış şartlarına karşı tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutan vekili Albay İsa Murat Övez, Belediye Başkan vekili Burak Süzülmüş ve ilgili kurum yetkilileri yer aldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza

Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti

Videoyu paylaştı, 2 gün sonra can verdi! Yediği şey akılalmaz
Milyoner'de yarışmacı ilk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti

İlk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza

Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün

4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi