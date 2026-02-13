Kırklareli'nde Karla Mücadele Trafik Tedbirleri Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Karla Mücadele Trafik Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda kurumlar tarafından alınan kış tedbirleri görüşüldü.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde özveriyle görev yapan İl Özel İdaresi ve Karayolları 15. Şubesi personeline teşekkür eden Turan, sürücülerin araçlarında kış lastiği, patinaj zinciri, takoz ve çekme halatı gibi zorunlu ekipmanları bulundurmalarını istedi.

Turan, kış şartlarına karşı tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutan vekili Albay İsa Murat Övez, Belediye Başkan vekili Burak Süzülmüş ve ilgili kurum yetkilileri yer aldı.