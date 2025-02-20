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Kırklareli'nde Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Kırklareli'nde Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor
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Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için 173 araç ve 382 personelle karla mücadele çalışması yürütülüyor. Kar kalınlığı bazı bölgelerde yarım metreyi aşarken, eğitim kurumlarında da ara verilmiş durumda.

Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için 173 araçla ve 382 personelle karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Kentin yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışı, Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçelerinde hafif şekilde devam ediyor.

Kar kalınlığı Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde yer yer yarım metreyi aştı. Vize ve Kofçaz ilçelerinde ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kırklareli Valiliğine bağlı kurumlar, karın etkili olduğu bölgelerde ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karla mücadelede 173 araç ve 382 personel görev yapıyor.

Vali Uğur Turan, yaptığı yazılı açıklamada, kar yağışının bölgede bir süredir devam ettiğini belirtti.

Karla mücadelede görev alan personele teşekkür eden Turan, hizmetlerin aksatılmaması amacıyla mücadele ettiklerini kaydetti.

Vize ve Demirköy'de tüm eğitim kurumlarında, Kofçaz'da ise taşımalı eğitime kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün ara verilmişti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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