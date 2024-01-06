Kırklareli'nde Kargo Aracı Görüntüsü Verilen Kamyonetle Göçmen Kaçakçılığı Yapan Sanık Hakkında Dava Açıldı

Kırklareli'nde kargo aracı görüntüsü verilen kamyonet ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen sanık hakkında 12 yıldan 19 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Akın A. hakkında hazırlanan iddianame, 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık Akın A. yönetimindeki bir kargo firmasına ait etiket ve logoların bulunduğu kamyonetin Kofçaz ilçesi yakınlarındaki Erikler köyü yol ayrımında oluşturulan kontrol noktasında polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulduğu, yapılan kontrolde kamyonetin kasasında 2'si kadın, 1'i çocuk 58 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Düzensiz göçmenleri İstanbul'dan Kırklareli'ne getirmek için sanık Akın A'nın 44 bin 800 lira karşılığında anlaştığı ileri sürüldü.

Sanık Akın A'nın iddianamede yer verilen savunmasında, hakkındaki suçlamayı kabul ederek göçmen kaçakçılığı yaptığı itirafı yer aldı.

İddianamede, göçmenlerin Bulgaristan sınırına götürülmesi için "Damla" isimli biriyle işbirliği halinde bulunduğunu, kendisine verilen talimatlara uygun hareket ettiği belirtildi.

Düzensiz göçmenlerden Afganistan uyruklu Omid A'nın da iddianamedeki ifadesinde, kapalı kasa kamyonet olması dolayısıyla aşırı sıcağa maruz kaldıkları, kamyonetteki bir çocuğun havasızlıktan rahatsızlandığı, kamyonet sürücüsünün belirli aralıklarla aracın kapaklarını açıp kendilerine temiz hava sağladığı söylediği kaydedildi.

Tutuklu sanığın göçmen kaçakçılığı suçundan 12 yıldan 19 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Olay

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Kofçaz ilçesi yolunda oluşturulan kontrol noktasında 18 Ekim 2023'te sabah saatlerinde bir kargo firmasının etiket ve logosu bulunan Akın A. yönetimindeki 06 CEK 698 plakalı kamyonet şüphe üzerine durdurulmuştu.

Ekipler, kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 2'si kadın, 1'i çocuk 58 düzensiz göçmen yakalamıştı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, gözaltına alınan Akın A. da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.