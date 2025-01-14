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Kırklareli'nde Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Kırklareli'nde Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bulgaristan'a ulaşım sağlayan Dereköy Sınır Kapısı'nda ulaşımı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı ve hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkisini arttıran kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde önceki gün başlayan kar yağışı etkisini arttırdı.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda ulaşım durma noktasına geldi.

Yolda kalan bazı araçlar, Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Kar kalınlığının yaklaşık 25 santimetreyi bulduğu bölgede kar tipi şeklinde devam ediyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının yarına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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