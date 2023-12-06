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Kırklareli'nde kamyonet kasasında 62 düzensiz göçmen yakalandı

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Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yapılan bir uygulamada, brandayla örtülü kamyonet kasasında farklı uyruklarda 62 düzensiz göçmen bulundu. Göçmenler emniyete götürülürken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Kırklareli'nde kamyonet kasasında 62 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Çağlayan Kavşağı'nda yaptıkları uygulamada, kasasının üzeri brandayla örtülü 06 BD 4688 plakalı kamyoneti durdurdu.

Sürücü, kamyoneti durdurduktan sonra kaçtı.

Brandanın açılmasının ardından kamyonet kasasında farklı uyruklarda 62 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler işlemleri için emniyete götürüldü.

Ekipler, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, yabancı uyruklulardan bazılarının ayaklarının çıplak olduğu görüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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