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Kırklareli'nde kamyonet kasasında 51 düzensiz göçmen yakalandı

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Kırklareli'nde yapılan bir operasyonda kamyonetin kasasında farklı uyruklarda 51 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde kamyonet kasasında 51 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Asilbeyli köyü yakınlarında yaptıkları uygulamada, bir otomobil ile kamyonete "dur" ihtarında bulundu.

İki araç da ikaza uymayarak bölgeden kaçtı. Araçlar kovalamaca sonucu jandarma ve polis ekiplerince kent merkezinde durduruldu.

Kamyonetin kasasında farklı uyruklarda 51 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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