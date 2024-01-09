Kırklareli'nde kamyon kasasında 60 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kamyon kasasında Afganistan ve Pakistan uyruklu 60 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Operasyonda ayrıca göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde kamyon kasasında 60 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul yolunun 3. kilometresinde oluşturulan kontrol noktasında kapalı kasa kamyonu durdurdu.
Kamyon kasasında Afganistan ve Pakistan uyruklu 60 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.